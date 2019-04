La Lega nazionale conferma: “Giuseppe Bascialla è il candidato sindaco”

La Segreteria Nazionale della Lega ha avvallato il nome del dottor Giusppe Bascialla come candidato sindaco per la città di Tradate. «Adesso si parte con la campagna elettorale – Commenta il segretario cittadino del carroccio Fabio Marchiori – Nei prossimi giorni incontreremo gli alleati per discutere del progetto che insieme proporremo ai cittadini durante la campagna elettorale. Nei prossimi giorni concluderemo la stesura della lista dei candidati per il consiglio comunale».

«L’importanza che la Lega ha sempre dato a Tradate e alla sua sezione – spiegano il segretario -, evidenziata anche dalla presenza di due sottosegretari tra i militanti, ha costretto a una maggiore riflessione da parte degli organi decisionali superiori che, purtroppo, ha portato a un rallentamento. In conclusione non mi rimane che augurare a tutta la coalizione di centro destra un ‘in bocca al lupo’ per la campagna elettorale che è alle porte».