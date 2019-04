La squadra “anti bulli“ a lezione di sport

Sono in prima linea contro il bullismo in tutte le sue declinazioni, dalle prese in giro fra i banchi alle sopraffazioni sui social e a tutto il bagaglio che può venire in mente quando si parla di questi temi.

Su un’idea dell’associazione Confconsumatori, al liceo Newton di Varese è attivo da mesi un progetto che si servirà proprio degli studenti volontari per affiancare nelle classi chi si sente più esposto verso queste problematiche.

Oggi, le 18 coppie di “tutor“ che si sono già formate con colloqui specifici per operare nella scuola, hanno incontrato due figure speciali: il capitano del Varese Calcio, Luca Gestra, classe 1988 e l’ex ciclista Luca Stocco, dal 1995 al 2000 in squadra con Garzelli e Basso che ha parlato ai ragazzi dell’importanza dello sport.

«Lo sport insegna a vincere con umiltà e sacrificio, come deve essere nella vita», ha ripetuto di fronte ai ragazzi.