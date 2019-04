Le offerte di lavoro di aprile di Openjobmetis

Ci sono numerose pozioni aperte in questo periodo per chi cerca o vuole cambiare lavoro. La filiale di Varese di Openjobmetis è infatti alla ricerca di tanti candidati in molti settori.

Si spazia dai camerieri fino ai magazzinieri passando per gli ottici optometristi o i periti elettronici ed elettrotecnici.

Chi fosse interessato a candidarsi può farlo inviando una mail all’indirizzo varese@openjob.it, andando nella sede di via Carrobio 13 a Varese o chiamando il numero 0332 282688.