Mazzetti firma il manifesto della comunicazione non ostile in rete

È una dichiarazione d’intenti non scontata ai giorni nostri: Elena Mazzetti, candidata sindaco in pectore per la lista Siamo Solbiate, ha firmato il manifesto della comunicazione non ostile. Si tratta della carta che elenca dieci princìpi utili a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in rete.

Il manifesto è un’iniziativa nata per contrastare la violenza, la volgarità e le bugie che circolano liberamente soprattutto sui social network.

«Ci sono belle parole da comunicare ogni giorno – spiega la candidata -. Sono quelle del rispetto, della condivisione e della comunicazione non ostile. Bisogna sempre cercare quelle giuste perché le parole sono un ponte e danno forma al pensiero».

L’intento dunque è stato firmato ora, però, andrà anche rispettato durante tutta la campagna elettorale: «lo farò – spiega Mazzetti – perché ci credo e perché gli unici anticorpi della violenza in rete siamo noi che la utilizziamo ogni giorno e che possiamo fare la differenza».