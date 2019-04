Mille ragazzi in pista per Spazzatura kilometrica

Oltre 1000 studenti delle scuole superiori, suddivisi in squadre, hanno lavorato sodo sabato mattina per ripulire gli oltre 40 km di strade, tra Cuasso al Monte e Porto Cersio, terreno di gioco del primo campionato studentesco di Spazzatura kilometrica.

Un “gioco” che i ragazzi e gli insegnanti che li accompagnavano hanno preso molto sul serio, mettendo entusiasmo ed energia nel raccogliere e differenziare i vari tipo di immondizia che hanno trovato in gran quantità dispersi lungo le strade e in riva al lago: in una mattinata di lavoro sono stati raccolti quasi 140 sacchi di rifiuti di plastica, 105 di rifiuti non differenziabili (secco) e 117 di vetro, per non parlare degli oltre 15 chili di mozziconi che hanno pazientemente tolto dall’ambiente.

Un gran lavoro che, ci si augura, possa servire anche da monito per chi ha il brutto vizio di gettare rifiuti di ogni tipo fuori dal finestrino della macchina o di abbandonarli lungo i bordi delle strade e nei prati.

«Complimenti a tutti per l’ottimo lavoro – dicono gli organizzatori della manifestazione, Max Laudadio e i volontari dell’Associazione On – Questa, oltre ad essere una rivoluzione ambientale, vorremmo diventasse una vera rivoluzione culturale».

Tra un paio di settimane si conoscerà il nome della squadra più efficace: per i vincitori una vacanza premio con corso di vela in Sardegna.