È il momento dei playout: la Cimberio a caccia della salvezza

Prendono il via i playout salvezza della Serie A di basket in carrozzina, un “tabellone di riparazione” al quale è costretto a partecipare anche l’Handicap Sport Varese alle prese con la sua stagione più difficile da quando i biancorossi hanno riconquistato la massima serie nazionale.

Settimi (su otto) al termine della stagione regolare, con due sole vittorie in campionato, i ragazzi di coach Fabio Bottini ripartiranno nella seconda fase contro il Banco di Sardegna Sassari, avversario del primo turno che si disputa con la formula del doppio confronto con differenza canestri. La Cimberio giocherà Gara1 in casa – sabato 6, ore 15,30 al palaCusInsubria di via Monte Generoso, ingresso gratuito – per poi fare visita ai sardi settimana prossima. Dalla parte opposta del tabellone ci sono invece il Santa Lucia Roma e la Special Sport Bergamo: le perdenti delle due serie si affronteranno in un ultimo, drammatico, confronto al meglio delle tre partite con la “bella” in casa della meglio piazzata in regular season. (foto in alto il capitano Gabriele Silva / di M. Bianchi)

Varese parte sfavorita contro Sassari, ma la sfida non ha pronostico chiuso in partenza: la Cimberio arriva all’appuntamento corroborata dalla vittoria su Bergamo che ha permesso di evitare l’ultimo posto e dal buon torneo di qualificazione europea che ha promosso i biancorossi alla fase finale di Eurolega 3. Il tutto senza Roncari, che ha saltato l’intera stagione, e Nava che si è fratturato un dito: Bottini ha potuto contare sull’inserimento di Fernandes che non è stato ancora decisivo ma ha contribuito ad allungare le rotazioni senza calare il livello del gioco.

Alla finestra si è intanto messo il Millennium Padova, che nel frattempo ha vinto la Serie B e tornerà nella massima divisione nazionale. E a proposito di vittorie, anche le prime quattro squadre di Serie A tornano in campo per contendersi l’accesso alla finale scudetto: i playoff prevedono gli scontri Porto Potenza Picena – Giulianova e Cantù – Porto Torres, con i brianzoli di nuovo grandi favoriti per il titolo. La Briantea ha vinto la Coppa Italia nella finale contro i marchigiani e non dovrebbe avere problemi contro i sardi, bella sorpresa della stagione (a farne le spese il Santa Lucia); più equilibrata la semifinale tra Porto Potenza Picena e Giulianova.