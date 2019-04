Pasqua e Pasquetta al Sacro Monte, tra visite straordinarie e buon cibo

Anche la pasqua è “fuori dall’ordinario” al Sacro Monte: sono previsti infatti. due giorni tra visite speciali e buon cibo, in uno dei borghi più belli della Lombardia.

In particolare, la domenica di Pasqua visite a vetri aperti all’XI Cappella, dedicata alla Resurrezione e pranzo presso i ristoratori del borgo; a Pasquetta visita gioco lungo il viale delle Cappelle e pic nic nel parco di Casa Pogliaghi.

IL PROGRAMMA DEI GIORNI DI PASQUA

Domenica 21 aprile si terrà la straordinaria visita alla XI cappella della Resurrezione e pranzo tra i sapori del Sacro Monte. Le visite si svolgeranno a vetri aperti in due turni: ore 11.00 ed ore 16.00.

La cappella di trova subito dopo l’arco di S:Ambrogio, e rappresenta il primo dei misteri gloriosi. E’ costituita da un corpo di fabbrica rettangolare con abside a tutto sesto, cui si appoggia il pronao che permette di contemplare il mistero in assoluto raccoglimento. Ma anche le nove statue di Francesco Silva e gli affreschi di Isidoro Bianchi saranno visibili in maniera chiara, grazie all’apertura in via straordinaria dei vetri. I ristoratori del borgo partecipano con menù festivi e cestino pasquale, invitando i loro ospiti a scoprire la bellezza delle cappelle. Aderiscono all’iniziativa Ristorante Borducan, Ristorante Albergo Sacro Monte, Ristorante Colonne, Ristorante Milano, Ristorante Il Ceppo, Il Convivio.

La visita ed il pranzo sono prenotabili anche separatamente.

Lunedì 22 aprile siete tutti invitati al Sacro Monte di Varese per una visita gioco che vi sfida a mettere alla prova la vostra conoscenza del viale, del borgo, della storia e del patrimonio di arte e storia che il Sacro Mont custodisce.

Dalle ore 9.00 fino alle 12.30 sarà possibile per tutte le famiglie acquistare presso il Centro Espositivo Mons. Macchi alla Prima Cappella, un kit speciale con un’avvincente visita – gioco da svolgere in autonomia lungo il Viale della Cappelle.

Risolti tutti gli indizi, si guadagnerà la possibilità di consumare il pranzo al sacco presso la Casa Museo Pogliaghi: il giardino e il terrazzo dei Rustici saranno eccezionalmente messi a disposizione per passare una Pasquetta nel verde tra fiori e opere d’arte.

Il cestino pic nic con una gustosa e selezionata proposta arriva quest’anno dalla collaborazione del Il Convivio, punto di ristoro vicino alla Casa Museo Pogliaghi che offre spuntini a tutte le ore, usando materie prime di qualità. Chi volesse dunque comprare il cestino del Convivio potrà prenotarlo evi troverà polpette colorate, muffin salati, uova di quaglia in guazzetto, mini pasqualina, salumi piccanti, dolcetti al cioccolato. (In alternativa il pic nic può essere portato da casa)

Quanto ne sapete di Sacro Monte? Chi partecipa per la prima volta alla visita-gioco, potrà cimentarsi con il livello base del gioco, in cui dovrà trovare dettagli, osservare le immagini e le architetture delle cappelle, orientarsi sulle più importanti vicende storiche che hanno segnato la costruzione del viale.

Per chi ha già partecipato lo scorso anno, arriva per questa edizione 2019 un upgrade imperdibile: personaggi, artisti, aneddoti, materiali. Dovrete individuare ed indagare su tutti questi aspetti per raggiungere la menzione d’onore e vincere il “tesoro di Sacro Monte”.

E se piove? Nessun problema, farà un po’ più freddo, ma camminando lungo il viale vi scalderete, e ancora di più cercando i dettagli e le informazioni che vi serviranno per rispondere ai quesiti. Tutte le cappelle (ad eccezione di una, sapete giù quale?) hanno un colonnato e portico ove sostare per brevi momenti in caso maltempo. E per il pic-nic vi ospiteremo all’interno dei Rustici di Casa Pogliaghi: accoglienti, panoramici, ed all’asciutto!

INFO E PRENOTAZIONI

Pasqua: visita guidata €5 cad; menù e cestino di Pasqua sono visibili nel dettaglio su www.sacromontedivarese.it

Pasquetta: costo kit visita gioco €20 a famiglia (2 adulti + 2 bambini).

Per il cestino del Convivio: costo x 2 persone €40. Per ogni persona in più si calcolerà €18

Prenotazione obbligatoria

366 4774873 – 328 8377206 – info@sacromontedivarese.it