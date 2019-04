Piccoli alunni in visita all’Ospedale Del Ponte

Diverse classi di alcune Scuole Primarie di Varese e provincia sono venute a visitare l’Ospedale Del Ponte, partecipando al progetto OSPEDALE APERTO che Il Ponte del Sorriso ha realizzato in collaborazione con l’ASST Settelaghi, con l’obiettivo di far conoscere l’ospedale ai bambini al fine di ridurre la paura che i piccoli nutrono nei confronti di un luogo che ai loro occhi appare minaccioso.

Dalle statistiche risulta che ben il 50% dei bambini viene ricoverato almeno una volta in ospedale, anche se spesso si tratta semplicemente di una fase acuta di una malattia facilmente risolvibile.

Poiché 2/3 dei ricoveri avvengono d’urgenza, senza cioè che vi sia il tempo di preparare il piccolo a questa evenienza, si può prevenire il trauma da ricovero anticipando l’informazione già a scuola. Spiegare al bambino quanto avviene in un reparto di pediatria o in un pronto soccorso quando il suo coinvolgimento personale è minimo perché sta bene, permette al piccolo di elaborare le informazioni con serenità. Prendere padronanza con l’ambiente ospedaliero e con gli strumenti più comunemente utilizzati rende il bambino più sicuro in caso di un eventuale ricovero.

Il progetto si divide in due giornate. Prima le educatrici de Il Ponte del Sorriso con un pediatra del reparto si recano a scuola in classe a parlare con i bambini, spiegando, tramite anche brevi video, quello che potrebbero affrontare se venissero ricoverati. Nei giorni successivi i bambini divisi in gruppi visitano il reparto, per renderli consapevoli di quello che succede in ospedale, partendo dalla cardiologia dove un’infermiera fa vedere come funziona l’apparecchio per l’ecocardiogramma e come misurare la pressione. Successivamente il gruppo passa a visitare la scuola in ospedale dove trovano gli insegnanti del reparto che spiegano quanto sia altrettanto fondamentale continuare a studiare durante il ricovero. Dopo la scuola si passa alla sala giochi dove i bambini in visita interagiscono con i bimbi ricoverati, facendo anche dei lavoretti da portare a casa.

Un percorso formativo importante per i piccoli scolari che si dimostrano entusiasti dell’ambiente così accogliente e colorato e si stupiscono della presenza della sala giochi e della scuola.