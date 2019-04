Pista, arriva “Twiggy on the road”

La collaborazione tra Urban Lake street food Festival e Twiggy è forte fin dalla prima edizione.

Tanto forte che Twiggy, che partecipava con cibo e musica attraverso un truck preso in affitto, ha deciso di fare il “grande passo” e comprarne uno, per esportare il divertimento varesino anche altrove.

Un van tutto speciale, “Made in Usa” che prima di essere un oggetto da street food ha fatto il suo onorato servizio a Memphis come trasportatore di cavalli per i cowboy. E che ora esibisce addirittura un account instagram tutto per sè.

Prima tappa di Twiggy on the road è ovviamente l’Urban Lake street food Festival, nel weekend tra il 4 e il 7 aprile: ma tra le prossime tappe ci sono anche luoghi prestigiosi come il MiAmi Festival, all’idroscalo di Milano, dal 24 al 26 maggio. e il Rugby Sound a Legnano a fine giugno.