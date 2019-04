Polizia locale, firmato l’accordo tra Azzate, Daverio e Galliate

Azzate, Galliate Lombardo e Daverio ripartono unite. La gestione associata della Polizia Locale torna ad essere una realtà: cinque agenti per un territorio composto da tre comuni, abitato da circa 8700 persone. La firma del nuovo accordo è stata posta questo pomeriggio, martedì 16 aprile, nella sede della Polizia Locale di Azzate in via Acquadro, presenti i sindaci di Azzate Gianmario Bernasconi, quello di Galliate Angelo Bertagna e quello di Daverio Franco Martino.

Incomprensioni e stallo superati, quindi, si riparte. Dopo lo stop dovuto a questioni burocratiche ed amministrative che aveva portato alla sospensione della gestione associata per tre mesi, i tre comuni riuniscono di nuovo le forze e mettono in condivisione gli agenti della polizia locale.

Cosa accadrà quindi ora concretamente? Gli uffici centrali saranno quelli di Azzate, capofila della gestione associata, dove i cittadini e le associazioni potranno rivolgersi per gestire documenti e sbrigare pratiche; gli uffici “decentrati” di Galliate e Daverio serviranno solo da tramite con quello di Azzate. «I cinque agenti, tre di Azzate e due di Daverio, interverranno su tutto il territorio in base alle esigenze – spiega il comandante Carlo Laudi – e opereranno da lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19 e il sabato mattina. Questo significa che la nostra presenza sarà più capillare e costante».

«Questo periodo di stallo in fondo è stato utile – ha commentato il sindaco di Azzate Bernasconi – ci ha permesso da un lato di risolvere le criticità e superare le difficoltà operative, dall’altro di coinvolgere maggiormente le giunte dei nostri paesi, entrando più in profondità di una convenzione che andava riformulata. E così è stato fatto: dopo l’interruzione di dicembre 2018, al 30 gennaio 2019 avevamo già una bozza rivista del nuovo accordo».

«Siamo molto soddisfatti di questa soluzione – aggiunge il sindaco di Galliate Lombardo, unico paese dei tre che non aveva agenti di polizia locale – Ora possiamo tornare ad avere un supporto in caso di necessità. Il prossimo passo sarà la firma per la gestione associata della Protezione Civile».

Della necessità di rilanciare la convenzione ha parlato invece il primo cittadino di Daverio Franco Martino: «È frutto del lavoro di tutti quelli che ci hanno creduto. Dopo la sospensione volevamo ripartire più forti di prima e ci riusciremo. I prossimi cinque anni vedranno la nostra crescita. Noi di Daverio ci abbiamo creduto a tal punto che nel bilancio preventivo avevamo già messo la gestione associata di polizia locale».

A conclusione dell’incontro il ricordo è andato a Giorgio Fiorio, cittadino di Galliate Lombardo e amministratore di lunga esperienza: «Dobbiamo a lui questo accordo – ha detto Bernasconi -.Quando il dialogo tra di noi si era interrotto, è intervenuto lui e si assunto la responsabilità di riaprire le trattative e sciogliere le tensioni. Se siamo qui oggi lo dobbiamo a Giorgio»

TUTTE LE NOTIZIE SULLA GESTIONE ASSOCIATA AD AZZATE