Il prodotto “unico” protagonista a Isola

Il prodotto unico, irripetibile, originale è il cuore del progetto di Cortile68 MONO – Artisan Exhibition Market che nasce nel quartiere Isola di Milano, divenuto nel tempo uno dei poli fondamentali per il design, a due passi da simboli come piazza Gae Aulenti e il Bosco Verticale.

In occasione della settimana del Salone del Mobile giovedì 9 aprile presenta la sua selezionata cerchia di artigiani con una formula esclusiva: ogni progetto si presenterà attraverso la scelta di un unico prodotto rappresentativo, scelto come proprio “biglietto da visita”, proposto e venduto anche nelle sue “copie” a sottolineare come la riproducibilità artigianale sia diversa da quella industriale.

Una mostra mercato che celebra nell’artigianato e nel Made in Italy il valore di ciò che è esclusivo anche quando riproducibile.

«Unico è il processo o la tecnica artigianale specifica – spiegano i promotori – sia questa di antica tradizione o moderna reinventata nel dialogo con le prime. Unica infine è soprattutto la persona (o le persone) che stanno dietro a ogni progetto, unico è l’artigiano e la sua storia specifica, i valori che il suo lavoro incarna e che riconosciamo come tali nel momento in cui scegliamo un suo prodotto».

MONO

9 -14 Aprile 2019

Frida Isola, Via Antonio Pollaiuolo, 3, 20159 Milano MI

Orario: dalle 12 alle 20

Mercoledì 10 apertura prolungata per party di inaugurazione

per info cortile68@gmail.com