Ricercamondo e gli esperimenti dei piccoli chimici

A partire da oggi, lunedì 8 aprile e per tutta la settimana, sino a venerdì Ricercamondo sarà in provincia di Varese, dove oltre 300 alunni delle scuole primarie si trasformeranno per un giorno in giovani ricercatori, sperimentando insieme alla propria classe come si lavora in un vero laboratorio e come si conducono gli autentici esperimenti chimici.

Ricercamondo è l’iniziativa di Henkel che si propone di avvicinare i bambini alla scienza e la ricerca. Nato in Germania nel 2011, il progetto è stato portato nel nostro Paese nel 2016 e ha finora coinvolto più di 4.000 bambini in tutta Italia.

“Non c’è nulla di più affascinante per un bambino che scoprire quali meccanismi si nascondono dietro alle cose che vediamo e usiamo tutti i giorni. Ricercamondo accende nei più piccoli la passione per la scienza, incoraggiando la loro naturale curiosità e voglia di conoscere” – spiega Cecilia de’ Guarinoni, responsabile della comunicazione corporate e membro del Comitato sviluppo sostenibile di Henkel Italia – L’entusiasmo dei ragazzi e degli insegnanti ci ha convinto a proseguire l’esperienza di Ricercamondo, che ci auguriamo possa aggiungere valore all’esperienza educativa che viene fatta a scuola”.

La manifestazione farà tappa in particolare alla scuola primaria “Giosué Carducci” di Varese-Casbeno, alla “Luigi Castiglioni” di Azzate e alla “San Giovanni Bosco” di Bodio Lomnago. Qui gli aspiranti ricercatori vestiranno il camice e, lavorando in piccoli gruppi con provette, becher e pipette, metteranno in pratica il metodo scientifico per arrivare a fare delle scoperte sorprendenti.



Uno degli esperimenti permetterà ad esempio di capire come è fatta la colla: i bambini saranno invitati a confrontare alcuni alimenti per individuare, tramite un indicatore a base di iodio, quali contengono amido. Potranno poi procedere alla realizzazione della colla perfetta utilizzando amido, acqua e alcuni coloranti alimentari.

In un altro laboratorio si ragionerà invece sugli acidi contenuti nei cibi e la loro capacità di intaccare lo smalto dei denti. I bambini potranno confrontare l’acidità di diverse sostanze alimentari e dell’acido lattico, il principale responsabile della carie. In seguito potranno osservare l’azione protettiva del dentifricio applicato a un guscio d’uovo, che verrà poi immerso in aceto.