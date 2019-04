Rubavano vestiti e bigiotteria, denunciati un’insegnante e due disoccupati

Un’insegnante di 50 anni e due 30enni disoccupati sono stati pizzicati a rubare in un negozio di abbigliamento Upim a Varese. Il fatto è accaduto giornata di ieri (venerdì) quando gli addetti alla vigilanza hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Varese

Per i tre è scattata la denuncia a piede libero poiché ritenuti responsabili del reato di furto aggravato. In particolare gli stessi sono stati sorpresi nell’atto di occultare capi di vestiario e accessori di bigiotteria, per un valore commerciale stimato rispettivamente in 135 e 80 euro circa.