A scuola di scacchi a Gallarate

Il Circolo di scacchi di Gallarate, da decenni presente sul territorio, ha recentemente ottenuto un prestigioso riconoscimento direttamente dalla Federazione Scacchistica Italiana che ha conferito alla Società gallaratese il titolo di “Scuola Scacchi di 1° e 2° livello”.

Il Presidente del sodalizio, Paolo Collaro, spiega che in tutta la Lombardia solo pochi circoli (e nessuno prima d’ora nella Provincia di Varese) dei cinquantaquattro presenti vantano questo riconoscimento, destinato alle Società che hanno saputo distinguersi per la crescita di un consistente settore giovanile e per una specifica organizzazione volta all’attività didattica nei confronti di ragazzi ed adulti principianti.

Il Presidente spiega anche che i tradizionali corsi di scacchi saranno convogliati nell’ambito di un preciso “anno scolastico” (da ottobre a maggio) con programmi differenziati per gruppi omogenei di partecipanti, a seconda del livello di conoscenze possedute. La Scuola Scacchi di Gallarate persegue la valorizzazione delle eccellenze agonistiche ed al tempo stesso l’accoglimento di qualsiasi ragazza o ragazzo che si accosti agli scacchi per imparare, crescere e divertirsi, senza bisogno necessariamente di essere dei campioni.”