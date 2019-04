Segnalare, proporre, collaborare, promuovere

Gentile redazione,

nella presentazione della proposta di voto per approvare la costituzione dei consigli di quartiere, la maggioranza di Palazzo Estense indica con queste parole il compito degli 88 cittadini che saranno chiamati a rappresentare le istanze delle 12 zone cittadine.

L’approvazione dei consigli di quartiere ha visto, come era prevedibile, il voto contrario

dell’opposizione che ritiene inutili questi nuovi organismi che non avranno alcuna possibilità di

incidere sulla vita amministrativa della città delegata agli attuali consiglieri comunali.

Poteva essere un momento di convergenza su questa forma di democrazia allargata che va a

individuare dei punti di riferimento all’interno del quartiere e che forse riesce a convincere qualche giovane ad interessarsi di rioni sempre più a rischio di abbandono e degrado.

Non è necessario un portafoglio per gestire un consiglio di quartiere, ma serve soprattutto il

concreto ascolto a temi e proposte pratiche e di semplice soluzione fino ad ora ignorate o bocciate

dalla dannosa consuetudine di considerarsi maggioranza e OPPOSIZIONE ad ogni costo.

Ci vuole però un modo pratico per coinvolgere i residenti dei quartieri a collaborare e forse

basterebbe un indirizzo mail o un numero telefonico di riferimento o anche una semplice cassetta

delle lettere collocata presso il circolo o l'oratorio di zona.

La zona 1 interessa i residenti di : Campo dei Fiori, Sacro Monte, Velate, Fogliaro, Sant’Ambrogio,

Bragazzana, Rasa.

Sono già presenti le comunità pastorali che aggregano e coordinano alcune di queste zone attraverso notiziari cartacei e online, esistono i siti web di Santambrogiolona.it, Amici del Sacro Monte, Sacro Monte Varese.net, Amici del Campo dei Fiori , ci sono sedi adatte ad ospitare riunioni di gruppo quali potrebbero essere locali delloratorio o del circolo prestati per l’occasione.

Esistono quindi le condizioni per poter operare senza opposizione preconcetta, che potrebbe aver

una sua consistenza quando alle intenzioni di ascolto dei cittadini si continuerà a rispondere con

l’attuale indifferenza alle segnalazioni su argomenti e temi di semplice soluzione.

Cordiali saluti.

De Maria Domenico