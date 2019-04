SEO e a Google Analytics, un weekend per saperne di più

E’ in partenza il secondo appuntamento di Inside Social, il percorso formativo di NeverWas Radio dedicato ai Social Network e al Marketing Digitale, realizzato in collaborazione con Joturl.

Il weekend del 27 e il 28 aprile a NeverWas Radio si parla di SEO e a Google Analytics, ovvero: come farsi trovare sul web e come interpretare i dati di traffico. Perché? Perché ad oggi offrire un prodotto o un servizio di qualità è fondamentale ma non più sufficiente a finalizzare una qualunque operazione di marketing. Come dice Isaia Laudi, relatore del corso e B2B Chief Sales Officer per Joturl: “Immaginando il web come un immenso mercato, chiediamoci come farà la gente a trovare la nostra bancarella. E quanti di quelli che ci passano davanti si fermeranno? E compreranno? O interagiranno con noi? Dobbiamo essere sicuri che la nostra bancarella sia al posto giusto e “fermi” chi passa. Mi basta una bella bancarella? No, mi serve una bancarella dove lo sguardo di chi passa velocemente vada a trovare subito quello che cerca. SEO e analytics sono gli strumenti che ci permettono di costruire un buon mercato.”

Il 27 e il 28 aprile impareremo quindi a capire come apparire tra le ricerche online degli utenti, ma anche saper leggere con cognizione i dati di traffico che arrivano dai nostri siti e dalle nostre piattaforme online, in modo da poter sviluppare strategie di marketing efficaci e basate su dati concreti e sui bisogni reali del nostro pubblico. Le lezioni si terranno sabato 27 e domenica 28 aprile, dalle 10:30 alle 16:00, comprensive anche di Networking Lunch offerto da NeverWas Radio. Dal momento che i posti sono limitati, l’iscrizione è obbligatoria. Per info e costi basta cliccare qui: http://jo.my/InsideSocial2019. Prossimo appuntamento di Inside Social: 18 e 19 maggio SEM e Google ADS.

Inside Social è un’inziativa di NeverWas Radio, realizzata all’interno del progetto Giovani di Valore, finanziato con il contributo di Fondazione Cariplo e finalizzato a migliorare l’occupabilità dei giovani del nostro territorio.