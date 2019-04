Spinelli già pronti, segnalati lui e lei

Avevano sigarette alla marijuana già confezionate e pronte per essere fumate i due giovani fermati questa notte dalle Volanti.

La polizia è intervenuta in via Presolana a San Fermo per un normale controllo.

Ma alla richiesta di vuotare le tasche, la sorpresa: i due giovani, un ragazzo e l’amica di 22 e 23ù4 anni avevano in tasca alcuni spinelli già rollati.

Per questo sono stati segnalati quali assuntori secondo il dispositivo dell’articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti: il provvedimento amministrativo consiste nella segnalazione alla Prefettura quale assuntori.