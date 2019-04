Tornano le Giornate Pirandelliane al teatro Sociale

Dall’11 al 14 aprile si terrà presso il Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio la terza edizione nazionale delle Giornate pirandelliane. L’iniziativa, organizzata da Educarte con la consulenza artistica del regista Alberto Oliva, ha il patrocinio del Centro Nazionale Studi Pirandelliani di Agrigento.

Il programma è ricchissimo di eventi e iniziative:

– giovedi 11 aprile, alle ore 10.30 presso lo Spazio Festival di piazza San Giovanni si inaugura l’edizione 2019 delle giornate pirandelliane. A seguire verrà consegnato il Premio Delia Cajelli sezione scuole al Liceo Artistico Paolo Candiani di Busto Arsizio per gli studi scenografici sul teatro di Luigi Pirandello.

– venerdi 12 aprile, alle ore 21, andrà in scena Il fu Mattia Pascal, l’uomo che visse due volte, regia di Alberto Oliva, un riflessione attualissima sull’identità con un cast di ottimi attori: Mino Manni, Marco Balbi, Letizia Bravi, Alessandro Castellucci, Gianna Coletti. Lo spettacolo è in replica per le scuole alle ore 10.00: dopo la matinée, alle ore 11.45, sarà possibile assistere alla lectio magistralis della professoressa Gabriella Corsinovi, docente dell’Università degli Studi di Genova.

– domenica 14 aprile alle ore 10.30 presso lo Spazio Festival di piazza San Giovanni verranno consegnati i Premi Delia Cajelli. In particolare ad Andrée Ruth Shammah, regista e direttrice del Teatro Franco Parenti di Milano, sarà consegnato il Premio Delia Cajelli per il teatro. Per la sua “visionarietà pirandelliana”, che si esprime sia nel suo lavoro di regista, sia di imprenditrice e direttrice del Teatro Franco Parenti di Milano.

A seguire sarà possibile assistere allo spettacolo La giara, tratto dalla novella di Luigi Pirandello, messo in scena dal Liceo Classico Daniele Crespi di Busto Arsizio.

Nell’ambito delle giornate pirandelliane si svolgeranno inoltre tre laboratori gratuiti rivolti ad attori professionisti. Il lavoro sarà incentrato sul testo L’uomo, la Bestia e la Virtù, al fine di mettere in scena un nuovo spettacolo teatrale, prodotto da Educarte, con data di debutto fissata durante le giornate pirandelliane del 2020.

L’esito del primo laboratorio Uomini, Bestie, Virtù andrà in scena domenica 14 aprile 2019 alle ore 16.00 presso il Teatro Sociale.