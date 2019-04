Truffava anche dai domiciliari, 31enne finisce in carcere

Continuava imperterrito a fare truffe dello specchietto anche durante le due ore di permesso mentre era ai domiciliari. Per questo è stato nuovamente tratto in arresto, per truffa aggravata continuata, un 31enne italiano, pregiudicato, nullafacente.

L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Garbagnate Milanese, in esecuzione ad un provvedimento del Tribunale di Milano che dispone la sospensione della misura della detenzione domiciliare a cui era sottoposto per reati contro il patrimonio.

Il provvedimento scaturisce da un’indagine che ha permesso di accertare che l’arrestato, nelle due ore di permesso giornaliere, a bordo della propria auto, simulava sinistri stradali inesistenti lamentando la rottura dello specchietto laterale e pretendendo denaro quale corrispettivo del danno.