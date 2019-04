Turisti a Luino, “per Pasqua visite anche da Australia e Paraguay”

Sul lungolago passerella di turisti che hanno fatto segnare il pienone in città. E fra le pieghe delle tante esistenze che hanno manifestato affetto e gradimento per la città ve ne sono anche di originali e lontane. Parola di vice sindaco.

Alessandro Casali ha infatti scovato i turisti forse tra i più lontano presenti sul Lago.

«Mi ha fatto molto piacere in questo lungo ponte di Pasqua vedere la passeggiata a lago così gremita.- commenta Casali- Siamo molto soddisfatti di questa attenzione per il nostro territorio che ha registrato qualche turista persino dall’Australia e dal Paraguay».

«Il clima mite ha accolto turisti provenienti dalla Germania, dalla Svizzera tedesca e francese e da tutta Italia, che hanno apprezzato lo splendido paesaggio lacustre e le proposte dei ristoranti in cui poter gustare prodotti locali e di stagione – ha concluso Casali – . Oltre ai visitatori che hanno scelto questa città quale meta per trascorrere alcuni giorni sulle sponde del Maggiore, hanno raggiunto i nostri luoghi anche i vacanzieri proprietari di seconde case e i cittadini lombardi che hanno deciso di visitare il territorio per una gita giornaliera: rimarrà loro impresso il ricordo della nostra natura esplosiva e delle fioriture primaverili multicolori».

Un consiglio,in chiusura, da parte dell’amministratore: «In questi giorni i turisti potranno anche praticare i percorsi proposti dal Cai sezione di Luino che organizza escursioni che riscuotono sempre un buon successo».

(www.cailuino.it)