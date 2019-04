Da Vedano Olona a Tradate a piedi

Una rete di sentieri tutta all’interno del parco Pineta si snoda da Vedano Olona fino a Tradate. Dodici chilometri tutti in sicurezza, per un cammino rilassante e ben segnato. È ancora una volta la natura e il verde protagonista assoluta.

Non possiamo definirla proprio una passeggiata a causa della sua lunghezza, ma per il resto è un percorso per tutti e senza particolari difficoltà. Tutto in piano ad eccezione di una brevissima discesa e risalita per passare il letto di un torrente.

Un cammino molto bello proprio perché ci si immerge in una natura intatta e interrotta solo per un breve attraversamento di pochi metri a Binago e poi della strada che conduce a Pianbosco.

IL PERCORSO

Partenza da Vedano Olona, si può arrivare in treno con la linea di Trenord da Milano e Saronno. Si lascia il cimitero sulla sinistra per costeggiare il campo sportivo camminando sulla ciclabile. Da lì si entra nel sentiero VO1 e poi BI1 che in meno di 3 km conduce a Binago.

Il paese comasco viene appena sfiorato per entrare subito nel sentiero VS1. Il primo tratto è tutto in mezzo ai prati per poi entrare nel bosco e restarci per i prossimi otto km. Unico punto in cui prestare attenzione sono i due attraversamenti delle strade di Pianbosco.

Il sentiero è tutto ben segnato e si percorrono strade carrarecce larghe e ben tenute. Occorre fare attenzione solo al termine del VS1 quando si entra nel VI1 e la strada si restringe diventando un vero sentiero che scende per poter superare una valletta dove scorre un torrente. Si risale dolcemente e si entra già nel territorio di Tradate. Da lì ancora poco per entrare nella lunga via dei Cappuccini con i primi due km ancora sterrati. Da lì si scende verso il centro della città arrivando nella chiesa di Santo Stefano per poi raggiungere la stazione.

INFORMAZIONI UTILI

IL PARCO PINETA

Il Parco Pineta, istituito nel 1983 è un ente di diritto pubblico costituito dai Comuni e dalle province territorialmente interessate:

Provincia di Como, Comuni di: Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Carbonate, Castelnuovo Bozzente, Limido Comasco, Locate Varesino, Lurago Marinone, Mozzate, Oltrona San Mamette, Veniano.

Provincia di Varese, Comuni di: Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore.

La superfice totale è di 4828 ettari. Altimetria: h min 235 m slm – h max 435 m slm

I 130 Km di sentieri segnalati nel Parco Pineta sono un’occasione per conoscere il territorio, osservarlo e rispettarlo; camminando sui percorsi si può osservare più facilmente la natura ed i suoi abitanti senza danneggiare il bosco. I sentieri indicati sulla cartina dell’Area Protetta sono solo alcuni di quelli presenti; il Parco ha scelto di evidenziare solo i tracciati essenziali, nella convinzione che non sia opportuna, per la migliore conservazione dell‛ambiente, una mobilità eccessivamente diffusa nel territorio… un invito ai visitatori a rispettare l‛ecosistema senza dimenticarsi che i boschi ed i terreni agricoli del Parco sono al 98% privati.

TRENORD

Il treno è il mezzo migliore per raggiungere Vedano Olona e da lì muoversi verso Tradate, o Venegono se preferite, luoghi da cui poter riprendere il treno.

Per tutte le informazioni clicca qui.