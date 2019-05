7 concerti in 2 giorni: Piano City coinvolge anche Busto

Un weekend interamente dedicato al pianoforte è quello che l’Associazione Culturale Musikademia ha organizzato per sabato 18 e domenica 19 maggio nel foyer del Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio. Sette concerti in due giorni che fanno parte dell’iniziativa Piano City Milano, il primo festival musicale diffuso di Milano che porta centinaia di concerti gratuiti sia in ogni angolo della città che fuori porta e che dal 2012 si svolge ogni anno nel mese di maggio.

Busto Arsizio entra quest’anno per la prima volta nel cartellone di Piano City Milano grazie alla partnership tra l’Associazione Culturale Musikademia, l’Associazione Educarte, l’Istituto Superiore di Studi Musicali Puccini di Gallarate e il Comune di Busto Arsizio che ha patrocinato l’iniziativa.

Piano City Milano a Busto Arsizio è anche un’occasione per dare spazio a talentuosi giovani musicisti di esibirsi in pubblico: si esibiranno infatti Luca Barberis, Luca Castiglioni, Alessandro Danieli, Samuele Ghiraldini, Giacomo Franceschina, Andrea Rocchi e il Duo Omonóos (Silvia Gatti e Gabriele Salemi), studenti del Conservatorio Gallaratese. Il programma dei concerti delle due giornate è consultabile sui siti www.teatrosociale.it e www.pianocitymilano.it.

“Esser riusciti a portare Busto Arsizio tra le città ospitanti questo importante festival – spiega Davide Bontempo, Presidente e Direttore Artistico di Musikademia – è il risultato di un’efficace rete tra diverse realtà del territorio. Altre sono state e saranno le iniziative nate grazie alla strategia del fare rete: ne sono due esempi “Aspettando il 35° Festival Chitarristico Internazionale Bustese” del mese scorso e il “Mozart #konzert” che si terrà venerdì 17 maggio.”

«Attraverso il progetto realizzato da Musikademia, tra i principali protagonisti del cartellone cittadino BA Musica, Busto Arsizio entra a far parte di uno dei più prestigiosi appuntamenti musicali milanesi –commenta l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli–. Una formula, quella di ‘Piano City’ che intercetta bene l’orientamento che, come Amministrazione, ci stiamo impegnando a dare all’offerta culturale: quello di proiettarla anche fuori dalle sedi tradizionalmente deputate, per avvicinarla al pubblico, in un concetto di ‘cultura diffusa’, che permea di bellezza la città. Busto si inserisce a pieno titolo in questo contesto, visto lo spessore delle attività musicali che da sempre la caratterizzano, portando il suo valore aggiunto: il talento dei giovani musicisti del territorio, la bellezza di uno dei nostri luoghi di cultura più apprezzati, il teatro Sociale, la capacità di costruire sinergie tra istituzioni, associazioni, istituti scolastici”.