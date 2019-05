Accusato di rapina e porto abusivo d’armi, arrestato

I carabinieri della stazione di Malnate hanno arrestato un cinquantenne disoccupato già noto alle forze dell’ordine: l’uomo era accusato dei reati di rapina e porto abusivo di strumenti atti ad offendere, per alcuni fatti commessi a Treviso nell’anno 2008.

Il pregiudicato doveva espiare la pena definitiva di un anno e quattro mesi in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.