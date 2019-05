Alla guida del bus turistico da ubriaco, fermato dalla Polstrada

Si era messo alla guida dell’autobus con 30 persone a bordo pur essendo completamente ubriaco. Un autista di autobus di Genova era partito alla volta della città ligure dall’aeroporto di Malpensa, dove aveva appena caricato una comitiva di turisti stranieri tra i quali c’erano 8 bambini. Ne dà notizia il quotidiano on line www.genova24.it.

All’altezza di Ovada, lungo la A26, una pattuglia della Polizia Stradale ha intercettato l’autobus che procedeva a forte velocità e in maniera irregolare. Per questo gli agenti hanno fatto accostare il mezzo per un controllo. Che l’autista avesse alzato il gomito è apparso evidente sin dal primo impatto, a causa dell’alito vinoso emesso dalla sua bocca. L’etilometro ha confermato la tesi iniziale, facendo registrare 2 grammi di alcol per litro di sangue. Per gli autisti il limite è zero.

Per l’uomo è scattato immediatamente il ritiro della patente mentre la società ha provveduto a far arrivare un autista sobrio. I turisti, dopo aver ringraziato gli agenti, hanno potuto raggiungere la loro meta in sicurezza.

