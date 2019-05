I bambini a Villa Panza ne fanno di tutti i colori

L’arte di Sean Scully, in mostra a Villa Panza fino al 28 luglio, domenica 2 giugno alle ore 15 si svela ai bambini con un nuovo appuntamento di “Collezione Panza Kids”, la rassegna di attività, laboratori creativi ed esperienze interattive per famiglie organizzata dal FAI – Fondo Ambiente Italiano a Villa e Collezione Panza a Varese, in collaborazione con LaborArs, con l’obiettivo di introdurre i più piccoli all’arte contemporanea in modo accessibile e coinvolgente.

“Sean Scully: ne facciamo di tutti i colori” è il titolo del laboratorio di domenica che propone ai più piccoli di indagare il processo creativo dell’artista americano di origini irlandesi, che lavora con una grande varietà di materiali, tra i quali acquarelli, colori ad olio e alluminio per realizzare dipinti, disegni e sculture. Le opere di Scully permettono ai bambini di osservare e conoscere supporti, colori e strumenti diversi. Da prendere in mano nel laboratorio che dopo la visita guidata mette a disposizione dei piccoli spatole, pennelli, tele, metalli, grafite per un pomeriggio all’insegna dell’espressività e della creatività.

Gli appuntamenti domenicali dedicati ai bambini dai 4 ai 12 anni proseguiranno fino a dicembre, con tante iniziative ogni volta diverse, ma tutte caratterizzate da una visita a specifiche stanze della Collezione permanente, al magnifico giardino all’italiana o alle mostre temporanee ospitate in Villa, seguita da un divertente laboratorio durante il quale i piccoli, insieme ai loro genitori, possono rielaborare quanto visto dando forma alla propria fantasia e alle proprie emozioni, attraverso la realizzazione di personalissime creazioni artistiche.

Ingresso bambini 4-12 anni (cui è rivolta questa attività) a 10 € (ridotto a 5 € per iscritti FAI).

Ingresso genitori accompagnatori: intero 5 €, iscritti FAI gratuito.

Per informazioni e necessaria prenotazione: 0332 283960 oppure faibiumo@fondoambiente.it o consultare il sito www.villapanza.it.

Villa Panza è in piazza Litta 1.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Provincia e Comune di Varese.