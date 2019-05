Battista pronto a sbancare (ancora) il teatro di Varese

Si intitola “Papà perchè lo hai fatto?” l’ultimo “one man show” di Maurizio Battista, che sarà a Varese sabato 4 maggio alle 21 al teatro Openjobmetis di Varese.

Uno spettacolo, come sempre, a pochi biglietti dal sold out: Battista è da anni artista amatissimo nei teatri e in tivù, dove i suoi spettacoli teatrali spopolano su Comedy Central.

E anche in questa occasione il comico seguirà lo stesso filone che l’ha reso celebre: si tratta infatti di un’arguta ed esilarante analisi che Maurizio Battista compie di se stesso e del mondo che lo circonda, il tutto condito dalla sua consueta, dissacrante ironia.

«Scrivere una sinossi con un anno di anticipo per un mio spettacolo è una missione impossibile, sarebbe difficile anche mesi prima, forse anche tre giorni prima, pensate 12 mesi – ha commentato Battista prima dell’inizio del suo tour – Parlerò, come in tutti i miei spettacoli, di me, di noi e del quotidiano: di certo ci sarà da divertirsi».

Per info e prenotazioni, il sito del teatro.