Bioblitz, esploratori per un giorno nei Parchi varesini

Anche i bambini, nelle loro vesti di giovani esploratori e piccoli ricercatori, partecipano al BioBlitz 2019, l’iniziativa si svolgerà sabato 1 e domenica 2 giugno nel Parco Pineta, Parco RTO, Parco dei Mughetti, Parco Valle del Lanza. Ci sono due escursioni interamente dedicate ai bambini e vi sono ancora posti disponibili.

La presenza del pubblico è l’elemento fondamentale del progetto: i cittadini, coinvolti attivamente in una attività a carattere scientifico di “Citizen Science”, contribuiscono in maniera partecipe al valore e alla biodiversità delle aree protette lombarde. Ecco tutto il programma dei due giorni.

Sabato, 1 giugno 2019

PLIS PARCO DEI MUGHETTI Il Bosco Borromeo di Origlio ore 9,00 Ritrovo in fondo alla Via Strada di Mezzo, Origgio (VA). Attività guidata di ricerca naturalistica dalle all’interno del Bosco Borromeo, foresta di querce e carpini ricchissima di biodiversità. Focus su uccelli, anfibi, rettili e insetti – in particolare Coleotteri

PLIS RTO La vita nello stagno ore 9.30 parcheggio “Kapuziner Platz” – Castelseprio (VA) via Crotto. Escursione alla scoperta delle affascinanti e misteriose forme di vita che popolano le aree umide.

PLIS PARCO DEI MUGHETTI I Prati marcitoi di Cascina Girola a Uboldo ore 14,30 Ritrovo davanti alla chiesetta della Cascina Girola, Uboldo (VA). Attività guidata di ricerca naturalistica nei vecchi prati marcitoi e lungo il corso d’acqua del Fontanile di San Giacomo. Focus su uccelli, anfibi, rettili e insetti – in particolare Odonati e Farfalle

PARCO PINETA Quelli della notte ore 20.30 Ritrovo parcheggio del cimitero -Lurago Marinone (CO) via della Pace. Passeggiata notturna, per ascoltare o incontrare allocchi, ghiri e lucciole, e tutti gli animali che si muovono nel crepuscolo. Munirsi di torcia elettrica

PLIS RTO Quelli della notte ore 20.30 Ritrovo Castiglione Olona (VA), fraz. Caronno Corbellaro p.zza Santa Croce. Passeggiata al chiaro di luna lungo i sentieri del Parco alla ricerca dei tanti abitanti che animano il bosco dopo il tramonto. Munirsi di torcia elettrica

PLIS PARCO VALLE DEL LANZA Quelli della notte ore 20.30 Ritrovo Mulino Bernasconi – Malnate (VA) via Zara (parcheggio via Gorizia) Passeggiata al chiaro di luna lungo i sentieri del Parco alla ricerca dei tanti abitanti che animano il bosco dopo il tramonto. Munirsi di torcia elettrica

Domenica, 2 giugno 2019

PARCO PINETA Il concerto del mattino ore 7.30 – parcheggio piscina Mozzate Via John Fitzgerald Kennedy, 1. Escursione alla scoperta dei canterini del mattino, gli uccelli canori che nidificano nel Parco.

PARCO PINETA Chi ha fatto “Cra” nel depuratore? ore 9.30 – Limido Comasco, via della Pineta angolo via Bisbino. Alla scoperta del fitodepuratore come ecosistema acquatico semi.-naturale, con i suoi grandi stagni ricchissimi di vita.

PLIS PARCO VALLE DEL LANZA La vita nello stagno ore 10.30 Ritrovo ex stazione di Valmorea-Rodero – Valmorea (CO) via Monte Rosa. Escursione alla scoperta delle affascinanti e misteriose forme di vita che popolano le aree umide.

PARCO PINETA Ma che storia, questo bosco ore 14.30 Parcheggio del cimitero – Lurago Marinone via della Pace. Escursione per bambini e famiglie, intervallata da letture e attività di scoperta dell’ambiente naturale, nel bosco nel prato e nello stagno. Età consigliata: 5-9 anni.

PARCO PINETA Biodiversità tra natura e cultura ore 14.30 Parcheggio del cimitero – Lurago Marinone via della Pace. Escursione alla scoperta della biodiversità in ambienti plasmati dalla mano dell’uomo: il prato stabile, lo stagno, il roccolo, con un occhio di riguardo per gli insetti sirfidi, importanti ma poco conosciuti impollinatori.

PARCO PINETA Seguiamo la pianta – attività per bambini ore 14.30-17.30 Centro Didattico Scientifico, via ai ronchi – Tradate (VA). Una caccia al tesoro per sapersi orientare riconoscendo una pianta…non solo con una app!

PARCO PINETA Bio-insetti-Blitz: i sirfidi ore 14.30-16.30 Centro Didattico Scientifico, via ai ronchi – Tradate (VA). Scopriamo un curioso gruppo di insetti impollinatori: mosche che si travestono da api!