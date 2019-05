Il Chorus Insubriae presente alla fiaccolata benefica

C’è anche l’Università dell’Insubria sabato 4 maggio al Sacro Monte di Varese per la fiaccolata benefica organizzata da Rotary Club Varese-Verbano e dai Rotaract Distretto 2042, finalizzata alla raccolta fondi da devolvere al Parco del Campo dei Fiori per i danni degli incendi del 2018.

Il Chorus Insubriae sarà sulla Terrazza del Mosè ad accogliere i pellegrini che percorreranno la Via Sacra con una guida di Archeologistics, con partenza dalla Prima Cappella alle ore 20.45 e arrivo poco dopo le 22.

Il Chorus Insubriae è il coro ufficiale dell’Università dell’Insubria dalla sua fondazione nel 1998. A quattro voci dispari a cappella, è costituito da studenti ed ex studenti, docenti e personale dell’ateneo, ma anche membri esterni: una compagine stabile il cui repertorio spazia dal Rinascimento al contemporaneo, dalla musica popolare a quella da film. Il coro, oltre a presenziare alle cerimonie ufficiali in ambito universitario, si è esibito, tra gli altri, in prestigiosi contesti, come Parigi, San Pietroburgo e Malaga. È stato diretto dai maestri Repossi, Paccagnella, Rovelli e Zambelli. Dal settembre 2018 è diretto da Andrea Gottardello.

I prossimi appuntamenti con il Chorus Insubriae a Varese sono: il 18 maggio alle 21, quando sarà ospitato dal coro femminile Thelys che celebra il suo decennale di fondazione con un concerto nella chiesa di San Cassiano ad Avigno; il 27 giugno esibizione con il Coro Città di Luino sulla terrazza dell’Osservatorio del Campo dei Fiori.