Cucina lombarda protagonista al corso Tigros

Si parla di cucina lombarda nel prossimo corso Tigros, che si terrà al Buongusto di Buguggiate martedì 28 maggio 2019.

A declinare per il terzo millennio la tradizione culinaria regionale ci sarà Chef Costantino Di Claudio che guida la celebre Osteria del Sass di Besozzo, un locale che trasuda già in sè storia lombarda: è ricavato infatti in un’antica torre di avvistamento nel centro storico di Besozzo superiore.

Chef Di Claudio, che è anche sommellier, da sempre è appassionato di cibo e vino, attento alla qualità delle materie prime, curioso delle nuove tecniche di cottura e sostenitore dell’evoluzione tecnologica in cucina e delle avanguardie del gusto.

L’apuntamento è come sempre, dalle 17.00 alle 19.00: il Buongusto di Buguggiate è in via Verdi, 24.

I corsi sono gratuiti, ma per partecipare da protagonisti è però importante prenotarsi. Per questo evento le prenotazioni sono chiuse: guardate però sul sito Tigros cosa potrebbe interessarvi, in modo da non perdere le prossime occasioni iscrivendovi al più presto on line .