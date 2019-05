Emergency presenta l’ospedale nella Valle delle donne

“Sanità di Frontiera Varese” e “I colori del Mondo Varese”, in collaborazione con i volontari del Gruppo Emergency di Varese, presentano sabato 18 maggio alle ore 18:30 presso la sede delle ACLI di Varese in via Speri Della Chiesa Jemoli n.9, “La valle delle donne”, un incontro di presentazione delle attività di Emergency ONG nel nord dell’Afghanistan in particolare del centro di maternità dell’associazione situato nella Valle del Panshir.

Il Centro di maternità di Anabah è l’unica struttura specializzata e completamente gratuita in un’area molto vasta, abitata da almeno 250.000 persone. Presso il centro, Emergency ONG offre assistenza ginecologica, ostetrica e neonatale e un servizio di assistenza prenatale che permette di monitorare le gravidanze e curare tempestivamente eventuali patologie.

L’importanza del Centro non si limita alla prevenzione e all’assistenza sanitaria: il centro è infatti anche un polo formativo per il personale afgano che riceve una formazione sia pratica che teorica.

Durante l’incontro verrà proiettato un filmato girato nel centro di maternità: Keren, la ginecologa dell’associazione, racconta il suo lavoro e spiega perché il Centro è fondamentale per gli abitanti della Valle e non solo.

Ospite sarà la dottoressa Manuela Valenti, responsabile Pediatric Division di Emergency ONG, che parlerà della condizione delle bambine e delle donne in Afghanistan. Sarà presente un banchetto informativo di Emergency ONG. A fine incontro “Aperitivo” ad offerta libera a favore di Emergency ONG.