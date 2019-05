Falsi addetti Aspem a Casbeno

Ad Aspem, marchio del gruppo Acsm Agam, alcuni cittadini di Varese hanno segnalato di essere stati avvicinati a domicilio da persone che si spacciano per addetti di acqua o di gas.

È successo anche stamattina, 16 maggio 2019, in particolare in zona Casbeno, dove un uomo sui 30 anni con il pretesto di un controllo al contatore chiedeva insistemente di entrare in casa. Non si dispone di maggiori informazioni ma si coglie l’occasione per raccomandare a tutti i clienti di prestare attenzione nei confronti di chi si presenta a nome dell’azienda.

Acsm Agam reti gas acqua, società di distribuzione del gruppo Acsm Agam, in alcune zone della città sta effettuando la sostituzione dei contatori ma non senza preavviso e comunque fissando telefonicamente un appuntamento con l’utente interessato.

Il nostro personale o quello incaricato si presenta con mezzi, vestiario e tesserino identificativo, tutti contrassegnati dal logo aziendale. L’azienda ricorda che mai richiede documenti o riscuote denaro a domicilio. È a disposizione il numero telefonico 0332 290304 per le verifiche del caso e fugare ogni dubbio.