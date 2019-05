Festa di Maria Ausiliatrice, la processione a Luino

Il prossimo 24 maggio si terrà come ogni anno la processione per la festa di Maria Ausiliatrice.

L’appuntamento religioso è previsto per le 20.30 presso il santuario del Carmine.

Questo il percorso: via Dante, via Verdi, via XXV Aprile, Piazza Risorgimento, via Battisti, via Confalonieri, sede della scuola.