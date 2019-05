“Forza Italia a Cassano ha deciso di non decidere, maggioranza senza coraggio”

Una «maggioranza senza coraggio», di fronte a un’inchiesta in cui compaiono – con posizioni diverse – diversi esponenti di Forza Italia. Lo denuncia Tommaso Police, segretario PD e consigliere comunale, a una settimana dall’inchiesta per tangenti che ha terremotato la politica e ha coinvolto anche Cassano Magnago.

«I consiglieri di Forza Italia hanno rimesso il loro mandato nelle mani del Sindaco in seguito a quanto è emerso dalle indagini della magistratura. Sono passati tre giorni e non conosciamo la posizione del sindaco, dei consiglieri di maggioranza e nemmeno del gruppo di minoranza della Lega (in assoluto silenzio) in merito alla nostra richiesta di dimissioni del consigliere comunale Angelo Palumbo dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale, come non sappiamo se per l’assessore Maida e per l’amministratore di Sieco Frascella venga applicata la revoca dell’incarico come accaduto per l’ormai ex assessore Paola Saporiti».

Un passaggio è invece riservato al consigliere Angelo Palumbo, il cui nome compare nelle carte dell’inchiesta: «Di fronte ad una situazione simile, come può in particolare il Presidente del Consiglio Comunale essere rappresentativo di tutto il consesso civico? Ribadiamo la nostra posizione: i titolari di cariche elettive che sono coinvolti in questa vicenda giudiziaria a vario titolo, è bene che facciano un passo indietro».

«Dai consiglieri di maggioranza ci saremmo aspettati più coraggio, nessuno di loro si è espresso, hanno scelto di non decidere e di scaricare le responsabilità sul sindaco. Sindaco Poliseno, se ci sei batti un colpo! Servono risposte rapide e non una situazione di stallo che non serve a nessuno e che non giova alla cittadinanza».