Furti in casa, Carabinieri all’erta con un maxi servizio di controllo

Domenica sera i carabinieri sono intervenuti in via Piave a Castellanza, dove era in corso un furto in abitazione. I proprietari di casa, accortisi di quanto stava avvenendo, hanno subito chiamato le forze dell’ordine e una pattuglia della vicina Stazione cittadina dell’Arma, si è recata sul posto in pochissimi minuti cercando di fermare i ladri anche sparando alcuni colpi in aria a scopo intimidatorio. I malviventi, però, non si sono fatti impressionari e, dopo vari tentativi di investire i militari, sono riusciti a fuggire a bordo di un’Audi A3 con targhe rubate.

L’attività di contrasto a questo tipo di reati da parte dei carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio è costante. Per l’intera serata di ieri (lunedì) e buona parte della notte hanno svolto un maxi servizio di controllo del territorio, in particolare nei piccoli paesi dove da qualche settimana si è manifestato con più evidenza il fenomeno dei furti in abitazione (che statisticamente, comunque, rimangono in forte calo rispetto agli anni passati).

Posti di blocco sono stati effettuati a Ferno, Samarate ed in tutta la Valle Olona; obiettivi privilegiati gli svincoli delle principali arterie di comunicazione (A8 e Pedemontana), e le zone residenziali, dove hanno vigilato pattuglie in abiti civili che, anche a piedi, hanno perlustrato via per via.

Un trentenne nordafricano, disoccupato, pregiudicato, è stato arrestato poiché nel corso di un posto di blocco a Castellanza, in zona residenziale, è risultato colpito da ordine esecuzione per espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso da tribunale Busto Arsizio, dovendo espiare pena residua mesi quattro per reati contro patrimonio (furti nei box di un condominio commessi nel 2007).

Sono stati poi denunciati per possesso ingiustficato di attrezzi da scasso due pregiudicati di Busto Arsizio, un 40enne ed un 35 enne: i due, fermati all’ingresso di San Macario, a bordo di autovettura sospetta, già segnalata nei giorni scorsi, sono stati trovati in possesso di una tenaglia della lunghezza complessiva di 23 cm e vari cacciaviti e piede di porco, custoditi nel bagagliaio.

Denunciato a piede libero per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti un 40enne di Saronno, operaio, pregiudicato, controllato in piena notte, da solo, nella zona residenziale di Fagnano Olona.

Un cittadino nordafricano domiciliato a Busto, pregiudicato, è stato fermato e controllato, alla guida di un vecchio Fiorino, all’ingresso di Olgiate Olona. Per lui è scatta la denuncia per guida senza patente.

Nel corso del servizio sono stati complessivamente identificati 29 soggetti, di cui 7 stranieri, e controllate 13 autovetture.