Sgominata una banda di ladri: 17 persone arrestate

I Carabinieri di Milano hanno sgominato una banda di specializzata in furti nelle abitazioni che operava nelle province di Milano, Monza e Brianza e Varese.

Fermate 17 persone ritenute a vario titolo responsabili di concorso in furto in abitazione, tentato omicidio, ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni.

L’accusa di tentato omicidio riguarda un episodio che si è verificato nel maggio scorso a Castellanza.

Alcuni componenti della banda, sorpresi dai Carabinieri mentre tentavano un furto in una casa di via Piave, avevano cercato di investire gli uomini dell’Arma, ferendo un Carabiniere, fortunatmente in modo non grave, prima di fuggire a bordo di un’auto con targhe rubate.

Agli indagati – tutti di origine albanese, pregiudicati e in Italia senza fissa dimora – sono state sequestrate due pistole, un revolver calibro 357 magnum e una semiautomatica calibro 9×21, entrambe risultate rubate, due auto intestate a prestanome, attrezzi da scasso e refurtiva.

Secondo gli elementi raccolti nel corso dell’indagine, le persone fermate si stavano preparando a scappare in Albania.