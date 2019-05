Dopo quasi dieci anni, Giuseppina de Maria, lascia la presidenza di Uni3, l’associazione culturale dedicata alla vita culturale della terza età.

Ad annunciarlo è lei stessa sulla pagina facebook dell’associazione: «Dopo nove anni di volontariato, l’addio alla presidenza di UNi3 Varese».

La De Maria comunica inoltra che non sarà più il mattino in sede, ma seguirà gli ultimi incontri in Aula Magna o Aula Multiuniverso, fino al 31 Maggio 2019, «Perché i contatti con i relatori li ho sempre tenuti direttamente e sono personaggi illustri del mondo della Cultura, delle Istituzioni, professionisti di alto livello che meritano il nostro ringraziamento, la nostra presenza e la nostra attenzione».

Per il resto: «Mi considero da libera da ogni incarico, in quanto non mi sono ricandidata. Resterò Socia di UNI3Varese con la possibilità di seguire le attività che desidero e di fornire alla o al nuova/o Presidente il supporto-contributo della mia esperienza se e quando sarà ritenuto necessario. Auguro che questa associazione possa proseguire il suo percorso con l’energia, la professionalità e la qualità che merita. E ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato e mi hanno dato fiducia».