La Bottega Cotton Wine & Food assume collaboratori

Uno stile moderno e classico al tempo stesso. Una proposta di prodotti tipici da gustare e acquistare.

Centoventi posti seduti tra tavolini e sgabelli per un pranzo veloce o in compagnia. Una pizza o piatti a km 0. Cotton Wine & Food è tutto questo e altro.

Il locale in via Riva a Gallarate, di fianco alla storica pasticceria Bianchi e a pochi metri dall’ingresso in A8 per Milano, sta contando i giorni all’inaugurazione e intanto sta cercando ancora collaboratori perché avrà un bella squadra al lavoro.

Cotton cerca camerieri e personale per aiuto cucina. Chi fosse interessato può inviare il proprio curriculum all’email nicholaszani2000@gmail.com o meglio ancora presentarsi nel locale mercoledì prossimo dalla 9 alle 11 e dalla 14 alle 18.