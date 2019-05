La mostra sugli albori di Antenna 3 al Monastero di Cairate

La Pro Loco di Cairate organizza la mostra “Ti ricordi quella sera?” dedicata agli albori della tv commerciale e, in particolare, alla figura di Renzo Villa. Nei weekend del 25 e 26 maggio e dell’1 e 2 giugno sarà possibile visitarla nelle stanze del Monastero di Cairate.

Un viaggio, curato dall’associazione Amici di Renzo Villa, tra cimeli, fotografie, filmati d’epoca e personaggi che hanno fatto la storia di Antenna 3. Ad accompagnare la parte espositiva anche una serie di appuntamenti all’auditorium come la proiezione del concerto dei Nomadi del 1984, ripreso dalle telecamere di Antenna 3, la sera del 25 maggio, e la proiezione del docufilm “Via per Busto 15” prevista per la sera dell’1 giugno, sempre all’auditorium. Al monastero, invece, appuntamento con Ettore Andenna e il suo bagaglio di ricordi, la sera del 26 maggio.

