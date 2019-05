La MV Agusta cerca conferme sulla pista di Jerez

Il Motomondiale riparte da Jerez de la Frontera, profonda Andalusia, con il Gran Premio di Spagna che è anche la prima tappa europea del calendario 2019. Al via della Moto2 ci saranno, ovviamente, anche le due moto MV Agusta affidate al Forward Racing Team che hanno riportato la casa varesina nel campionato iridato.

Dopo la gara di Austin, nella quale sono arrivati i primi due punti, è di nuovo l’esperto elvetico Dominique Aegerter il pilota di punta della squadra italo-svizzera: visti i progressi fatti segnare dalla F2 nel box MV-Forward ci si augura di rientrare tra i primi quindici classificati nella gara in programma domenica.

Accanto ad Aegerter torna in pista Stefano Manzi, il giovane pilota italiano che aveva saltato la tappa texana per un’operazione allo scafoide fratturato in occasione del GP di Argentina. Dopo una presenza del 18enne romano Ruiu, il secondo bolide varesino torna quindi al pilota titolare. Nelle prove libere del venerdì le F2 del Forward Racing non hanno brillato in modo particolare (anzi), con Manzi che nella seconda sessione ha fatto meglio del compagno. Ma il venerdì non conta ai fini di schieramento e risultati: nel weekend si vedrà quale sarà il livello di competitività delle MV Agusta in Spagna.