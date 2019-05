La MV Agusta vuole fare bene davanti ai tifosi italiani

È la gara di casa e quella più attesa dai tifosi, che hanno guardato con affetto al ritorno della MV Agusta nel Motomondiale, ne hanno compreso le difficoltà nella prima parte di stagione (il progetto è completamente nuovo e ha dovuto, tra l’altro, “assorbire” l’inserimento del motore unico marchiato Triumph) ma ora vorrebbero vedere una moto competitiva almeno a ridosso della Top Ten della categoria.

Nel Gran Premio d’Italia del Mugello – oggi, venerdì, è iniziato il weekend con le prime prove libere – le moto varesine affidate al Forward Racing Team di Giovanni Cuzari proveranno quindi a ottenere un risultato migliore rispetto a quelli raccolti fino a oggi, che hanno portato in tutto 6 punticini iridati tra Aegerter (5) e Manzi (1). Il potenziale per fare bene si è intravisto anche se la concorrenza è alta, e l’impressione è che prima o poi (speriamo prima) i due piloti possano salire un altro gradino nella scala di merito della Moto2. Per arrivare più in alto il team ha svolto una serie di test nei giorni scorsi a Barcellona che, si spera, potrebbero avere dato le indicazioni più adeguate per la gara italiana.

Per provare a ottenere qualche punto in più però, sarà necessario migliorare in prova visto che sia Manzi sia Aegerter sono costantemente dopo la ventesima posizione in griglia di partenza. I due piloti della Schiranna conoscono bene il tracciato toscano; il bernese ha anche provato l’ebbrezza del podio con il terzo posto nel 2015 mentre il riminese – come tutti gli italiani – ha avuto spesso modo di misurarsi con i saliscendi del tracciato anche se il Mugello fino a oggi è stato tabu in gara, visto che Manzi ha collezionato alcuni ritiri.