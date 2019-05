L’I-fab della Liuc si apre agli studenti di tutte le università

Due giornate di didattica totalmente esperienziale in i-FAB, la fabbrica modello della LIUC – Università Cattaneo aperta, per la prima volta, agli studenti di tutti gli atenei che stanno frequentando il terzo anno di laurea in Ingegneria Gestionale e in Ingegneria Meccanica.

Particolarmente utile, inoltre, per gli studenti che stanno prendendo in considerazione la possibilità di iscriversi al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale alla LIUC e non hanno seguito un insegnamento in lean manufacturing.

Venerdì 24 e venerdì 31 maggio 2019 (dalle 9.30 alle 17.30) la possibilità di comprendere e applicare i principi del lean manufacturing in maniera originale ed efficace durante due giornate a tema:

la prima giornata focalizzata sui temi della stabilità (5S, visual management e standard work);

(5S, visual management e standard work); la seconda sui temi della qualità (problem solving) e del flusso (re-layout e bilanciamento).

L’obiettivo è quello di consentire agli studenti di apprendere, in un modo diverso dal solito, i principi lean, prerequisito fondamentale di Industry 4.0. Il costo è di 130 euro (Iva compresa). Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso “Lean manufacturing in i-FAB”. Per le iscrizioni Clicca qui