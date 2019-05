Una nuova auto ibrida per la Polizia locale

Una nuova auto ibrida in dotazione alla Polizia locale che si aggiunge all’equipaggiamento dei vigili di Varese. La nuova vettura più ecologica, a disposizione degli agenti da questa mattina, è stata acquistata dal Comune di Varese per potenziare i mezzi in dotazione, con un occhio però all’ambiente visto che il motore dell’auto monta tecnologia ibrida.

A questa nuova vettura si aggiungerà entro breve anche un nuovo furgone su cui sarà installata tecnologia di ultima generazione che aiuterà la Polizia locale, impegnata sul fronte della sicurezza in città, in un miglior presidio del territorio.

“Questa nuova vettura sarà utilizzata dagli agenti principalmente nei loro servizi di presidio nei quartieri – spiega il vicesindaco Daniele Zanzi – Questo acquisto fa parte del costante miglioramento e potenziamento delle dotazioni della Polizia locale di Varese, utili a proseguire il nostro lavoro sul fronte della sicurezza che ricordo solo l’anno scorso ha visto gli agenti impegnati in oltre 18mila ore di servizio con un incremento del 40% rispetto al 2017”.