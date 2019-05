Oceani di plastica: la lotta per il mare pulito inizia oggi

La lotta alle microplastiche e alle plastiche negli oceani fa tappa a Gallarate.

L’appuntamento è al Civico 3 (in via Pretura 3) domenica 5 maggio 2019 alle ore 17.30: l’incontro “Oceani di plastica” è promosso da Biomaterra e Marevivo Varese.

Il tema della plastica e del relativo inquinamento sta diventando sempre più rilevante, al punto che diversi Stati e l’Europa stessa sta adottando delle misure per limitarne le conseguenze: diventa quindi fondamentale conoscere e informarsi sull’argomento.

L’ingresso è gratuito

gli organizzatori

BIOMATERRA – ASCOLTANDO LA NATURA

Il progetto Biomaterra ha come obiettivo la divulgazione di notizie riguardanti le scienze naturali e ambientali. Lo scopo è quindi informare e informarsi su alcune tematiche ambientali attuali, ma anche parlare di biodiversità, viaggi, ricerca scientifica, libri e cinematografia dedicata ai temi a noi tanto cari. Viene posta, inoltre, una particolare attenzione al territorio di Varese e all’educazione della sostenibilità ambientale.

Con il passare del tempo il nucleo originario del progetto si è ampliato coinvolgendo altri collaboratori appassionati ed attenti alle tematiche ambientali e naturalistiche.

ASSOCIAZIONE MAREVIVO VARESE

Marevivo nasce nel 1985. Da allora si batte senza sosta per la difesa del mare e delle sue risorse.

Grazie al suo ruolo di attore “super partes” lontano da appartenenze politiche e ad un’immagine consolidata di onestà ed autonomia intellettuale, Marevivo ha confermato negli anni la sua reputazione generando una rete articolata di rapporti con istituzioni, cittadini e categorie di settore, su scala nazionale ed internazionale.

Per le sue attività in Italia e all’estero, si avvale del supporto dei comitati scientifico e giuridico, di delegazioni territoriali, di una divisione subacquea e di un’organizzazione capillare di volontari e iscritti.

Le sue attività, i progetti e le campagne in difesa dell’ambiente marino, svolti con l’impegno volontario dei propri associati e con il sostegno di istituzioni e aziende private, puntano a suscitare interesse e consenso, grazie ad una intensa e significativa forza comunicativa, che consente all’associazione di incidere nei processi e nelle politiche di riferimento.

La Delegazione Marevivo della Provincia di Varese è la prima delegazione di Marevivo in Lombardia, regione che, pur non avendo sbocchi sul mare, con i suoi numerosi fiumi e laghi vanta uno dei più importanti ecosistemi di acqua dolce a livello nazionale.

Convinti che il primo passo sia informare, proponiamo azioni di sensibilizzazione e divulgazione del rispetto ambientale, sperando di aumentare l’interesse collettivo per la tutela dei nostri laghi.

INFO

→ biomaterra.ita@gmail.com

→ varese@marevivo.it