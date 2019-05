E’ Paolo Guerra il “mister preferenze” del Borgo

Con 515 voti personali Paolo Guerra si aggiudica il titolo di Mister preferenze di Castiglione Olona, primo per gradimento nella lista “Insieme per Castiglione”, che ha vinto le elezioni con Giancarlo Frigeri sindaco: nessuno come lui ha saputo raccogliere i frutti di tanti anni di impegno nelle associazioni e nelle realtà sportive del paese.

«Vuol dire che l’impegno paga – dice, ancora emozionato per il grande risultato raggiunto – Lo prendo come un riconoscimento di tutto il lavoro fatto in Consiglio comunale in questi cinque anni, ma anche della presenza e del coinvolgimento nelle attività delle associazioni, della Pro loco e delle realtà sportive del paese». Un consenso che gli ha permesso di raddoppiare le preferenze prese cinque anni fa, quando si presentò con la lista “Progetto Castiglione”.

«Ringrazio tutti per questo riconoscimento, che è anche una grande responsabilità perché ora tocca ripagare tutta questa fiducia che mi è stata accordata e lavorare con tanto impegno, non solo per le persone che hanno espresso la loro preferenza per me ma per tutti i cittadini di Castiglione Olona».