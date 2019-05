Posizionato un defibrillatore in paese

Oggi Cuveglio si è dotato del primo “DAE“, il defibrillatore semi automatico che permette di abbinare al massaggio cardiaco un’efficace scarica elettrica sul cuore di una persona in arresto cardiaco.

Dal Comune fanno sapere che «è stato possibile grazie al contributo di parecchi commercianti ed artigiani che hanno recepito l’importante di un tale strumento» (nella foto il sindaco Giorgio Piccolo).

«Siamo sensibili da sempre a queste tematiche rivolte alla popolazione e avevamo accolto la proposta e collaborato per il successo dell’iniziativa. È un primo punto che speriamo non rimanga isolato ma anzi sia da stimolo per nuove e simili iniziative. Un grazie a tutti gli sponsor», fanno sapere dall’amministrazione.

Il defibrillatore si trova a disposizione della cittadinanza nel parco pubblico antistante il palazzo comunale, lungo la strada statale 394.