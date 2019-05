Presidio di protesta dei lavoratori licenziati da Mercatone Uno

È stata una mattinata di protesta davanti ai cancelli della Mercatone Uno di Legnano, in via Sabotino, quella vissuta oggi (giovedì) dai dipendenti del centro commerciale che da un giorno all’altro si sono trovati senza lavoro e senza stipendio: «Ci hanno tradito: ci hanno fatto credere che ci fosse speranza, invece ci hanno fatto cadere nel baratro» – hanno detto.

Questi i commenti raccolti a caldo da Legnanonews durante il presidio che si è svolto in contemporanea in tutti i negozi d’Italia a marchio Mercatone Uno, mentre a Roma si svolgeva un incontro al Mise per trovare una soluzione che non lasci a spasso i 1800 dipendenti della catena.

