Problemi risolti in Sp1: “Ma i lavori per rendere moderni i lampioni dureranno 18 mesi”

Il consigliere Esposito ha chiesto spiegazioni a City Green Light, l’azienda che sta cambiando tutti i lampioni della città di Varese, sui disservizi sulla strada provinciale del Lago.

E la società gli ha riposto: dopo poche ore, ricordando e precisando un alcuni elementi sul modo in cui sta procedendo alle sostituzioni.

«Desideriamo comunicare che il problema sul contatore Enel è stato tempestivamente risolto già il 24 aprile 2019. In questi giorni, a causa del forte temporale, è saltata nuovamente la linea Enel sulla strada Sp1. La ditta di manutenzione tra ieri e oggi è intervenuta sull’impianto e ha ripristinato correttamente il tutto. Non dovrebbero esserci ulteriori problemi ma terremo comunque monitorata la situazione nelle prossime ore». Hanno innanzitutto precisato.

Questo, per quanto riguarda i guasti degli ultimi giorni, è la risposta della società. Ma City Green Light ci tiene ad aggiungere anche delle considerazioni che varranno per tutto il periodo del loro intervento:

«Ricordiamo però che, seppur siano utili tutte le segnalazioni, come abbiamo già spiegato, l’intero intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica richiederà 18 mesi. I lavori sono quotidianamente attivi e in questa prima fase, come da progetto più volte comunicato, stiamo sostituendo tutti gli 11mila corpi illuminanti della città. L’intervento di riqualificazione vero e proprio delle linee aeree e interrate e sui quadri elettrici partirà tra poche settimane. Questo ulteriore lavoro ci consentirà definitivamente di superare un problema che la città si trascina da decenni che è quello della promiscuità dei quadri dove sono collocati i contatori con Enel. Questo ci permetterà di avere finalmente la gestione totale dell’impianto e quindi si superare anche i problemi segnalati in queste ore. È facilmente comprensibile quindi che questi problemi potrebbero ancora verificarsi nei prossimi mesi, fintanto che non avremo ultimato i lavori, ma garantiamo, come stiamo facendo, i più celeri interventi di riparazione dei guasti».