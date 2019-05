Promozione, avanza il Morazzone

Entrano nel vivo i playoff. Classifica rispettata in Promozione e Prima Categoria, con Morazzone e Gorla Maggiore che avanzano.

In Promozione basta lo 0-0 al Morazzone per proseguire la rincorsa all’Eccellenza. Il Gavirate ci prova ma non riesce a sfondare la retroguardia avversaria, venendo così eliminato. I ragazzi di mister Stincone affronteranno per il secondo turno la Rhodense.

La gara di andata dei playoff lascia tutto aperto: termina 1-1 tra Fagnano e Guanzatese, che domenica prossima si giocheranno la salvezza a Guanzate.

In Prima Categoria prova di forza del Gorla Maggiore, che batte 3-0 la Vanzaghellese avanzando al secondo turno, dove affronterà l’Aurora Cantalupo, alla quale basta l’1-1 contro la Folgore Legnano.

Per i playout il San Marco ipoteca la salvezza battendo 2-0 il Brebbia. Gialloblu che ora dovranno provare a ribaltare il risultato tra una settimana sfruttando il fattore campo.