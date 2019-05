Raccolta alimentare con la Croce Rossa

Sabato 18 maggio si svolgerà la Raccolta Alimentare promossa da Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa coinvolge i comitati di Gallarate, Luino e Valli, Medio Verbano, Varese e Valceresio, in collaborazione con Lions Club Varese Insubria.

La raccolta alimentare coinvolgerà per tutta la giornata volontari Cri Lions Varese Insubria in diversi supermercati della provincia di Varese (Tigros, Carrefour, Bennet e Esselunga).

Per Gallarate gli Stores interessati saranno: Esselunga di Via Pegoraro e Carrefour di via Milano.

I volontari all’ingresso del punto vendita, forniranno un elenco di quali alimenti/prodotti donare, così da poter far fronte all’assistenza e al sostegno delle persone bisognose del territorio.