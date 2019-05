“Ricostruiamo”, un CD per la chiesa di Abbiate

È stato presentato venerdì sera il cd musicale realizzato da gruppo “Stasera è teatro”. L’associazione cittadina sta lavorando da diversi mesi con il comitato di cittadini che sta raccogliendo fondi per la chiesa di Abbiate Guazzone, per cui necessita un grosso intervento di restauro. Venerdì sera, 17 maggio, in biblioteca Frera, è stata presentata la nuova iniziativa: un CD musicale il cui ricavato delle offerte sarà destinato proprio alla ristrutturazione della chiesa.

Per l’occasione è stata presentata anche la canzone “Ricostruiamo“, basata sulla nota hit di Adriano Pappalardo, il cui testo è stato riadattato proprio dall’associazione “Stasera è teatro”. Presentato anche il video che verrà usato per la promozione del CD, realizzato nello studio di registrazione che ha dato la propria disponibilità a sostegno dell’iniziativa.